Цены на топливо в США продолжают расти

Повышение цен на нефть и ограничение её экспорта Россией и Саудовской Аравией привело к росту стоимости бензина в США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно данным сервиса GasBuddy средняя стоимость галлона топлива в Соединенных Штатах составила $3,82, что является максимумом с ноября 2022 года. Рост цен начался на фоне сокращения добычи стран входящих в ОПЕК+. В частности, Саудовская Аравия продлила сокращение добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца года, Россия выступила с аналогичным заявлением, сократив добычу на 300 тыс. баррелей в сутки до конца 2023 года.

"Наблюдатели подсчитывают, сколько заработает на этом Россия. Оценки из Киевской школы экономики (KSE): 17 дополнительных миллиардов долларов в этом году и 33 миллиарда в следующем", - цитирует агентство.

При этом стратегические запасы США сильно подорваны: с начала года из них было продано 180 млн баррелей нефти.

"Президент слил более 40 процентов нефти, запасенной на случай чрезвычайной ситуации. Крайне рискованный шаг при его [Джо Байдена] усиливающейся непопулярности. И он не может поступить так снова, поэтому нынешний рост цен еще сильнее ударит по рейтингу", - отметило The Hill.