Holcim Azerbaijan планирует многомиллионные инвестиции в ряд проектов

Holcim Azerbaijan планирует инвестировать 64 миллиона манатов в различные проекты в 2024-2025 годах.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал Али Гусейнов, технический директор компании Holcim Azerbaijan в ходе II Бакинского форума по устойчивому развитию.

"В период 2021-2023 годов Holcim Azerbaijan инвестировала 33,3 миллиона манатов в различные проекты. И следующий проект, который мы собираемся реализовать, будет в Карабахском регионе", - сказал он.

Он добавил, что сегодня для компании также очень важны целевые показатели по выбросам CO2.

"До 2030 года мы планируем сократить их еще на 20%. Мы уже сократили их на 20% с 2018 года. Начиная с 2030 года, мы собираемся использовать некоторые технологии, которые помогут нам свести наши выбросы к нулю", - сказал он.

Отметим, что II Бакинский форум по устойчивому развитию направлен на укрепление обмена опытом и сотрудничества со странами региона и международными организациями в реализации Повестки дня ООН на период до 2030 года.

В мероприятии принимают участие высокопоставленные должностные лица из Европы и стран СНГ, представители ООН, международных финансовых и региональных организаций, государственные институты, представители гражданского общества и частного сектора, а также эксперты.