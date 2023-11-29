ЦБ Израиля ухудшает прогноз роста экономики

Центральный банк Израиля ухудшил прогноз по росту экономики страны на фоне конфликта страны с палестинским движением ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В октябре сообщалось, что ЦБ Израиля понизил прогноз по росту ВВП в текущем году до 2,3% с июльской оценки в 3% на фоне эскалации израильско-палестинского конфликта, при этом потери от самого конфликта оценивались в 0,5-1 процентный пункт роста экономики в этом и следующем году.

"Согласно прогнозу, ожидается, что ВВП вырастет на 2% в 2023 году и в 2024 году (по сравнению с оценкой роста на уровне 2,3% в 2023 году и 2,8% в 2024 году в нашем октябрьском прогнозе", - говорится в отчете регулятора

Вместе с тем, по оценке ЦБ Израиля, из-за конфликта с ХАМАС Израиль потеряет около 3% ВВП к концу 2024 года.

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