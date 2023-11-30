ICIEC привержена поддержке программы «зеленого» роста Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов (ICIEC) полностью привержена поддержке национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года, уделяя особое внимание устойчивому экономическому росту и продвижению программы "зеленого" роста, особенно на освобожденных территориях.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью генеральный директор ICIEC Усама Кайси.

"Это позволит нам сыграть важную роль в продвижении "зеленых" инвестиций внутри страны. Азербайджан очень активно участвует в устойчивых и экологически чистых проектах, таких как ветровая и солнечная энергия, декарбонизация, "зеленый" водород, "зеленый аммиак". С другой стороны, ICIEC имеет обширный опыт в проектах по возобновляемым источникам энергии, таких как ветряные электростанции в Турции, проект по переработке отходов в энергию в Шардже (ОАЭ), проект по солнечной энергии Бенбан в Египте, орошение на солнечной энергии, а также в проектах, связанных с изменением климата в Уганде. ICIEC также участвует в Программе реагирования на продовольственную безопасность Группы Исламского банка развития (IsDB)", - сказал он.

Усама Кайси отметил, что поэтому ICIEC будет вносить вклад в экономику Азербайджана, поддерживая ключевые государственные проекты, в том числе проекты государственно-частного партнерства.

"Мы стремимся тесно сотрудничать с азербайджанскими учреждениями и заинтересованными сторонами для формулирования и реализации инициатив устойчивого развития. Наша цель - способствовать внедрению лучших практик устойчивого экономического роста и продвигать экологически ответственный подход к инвестициям. Эти меры позволят нам эффективно согласовываться с целями развития Азербайджана, способствуя более устойчивому и процветающему будущему страны," - добавил он.

Сотрудничество по проектам в Карабахе

Кайси отметил, что ICIEC обеспечит страхование иностранных инвесторов на освобожденных землях Азербайджана.

"ICIEC видит свою роль в Азербайджане как надежного и активного инвестиционного партнера. Мы считаем, что, предоставляя решения по страхованию инвестиций и экспортных кредитов, мы играем решающую роль в снижении рисков, тем самым делая Азербайджан привлекательным местом для потенциальных инвесторов. Мы активно сотрудничаем с AZPROMO по привлечению долгосрочных прямых иностранных инвестиций в Азербайджан. ICIEC также работает с международными банками и страховщиками по торговым и инвестиционным операциям в 49 странах-членах. Таким образом, участие ICIEC в качестве многостороннего страховщика создает позитивный инвестиционный климат для иностранных инвесторов и облегчает доступ к возможностям финансирования ключевых государственных проектов", - добавил Кайси.

Кроме того, генеральный директор отметил, что опыт и знания ICIEC в этом секторе позволяют ей делиться ценной информацией и знаниями по рынку с потенциальными инвесторами.

"Это, в свою очередь, дает им возможность принимать обоснованные решения и уверенно использовать возможности. В конечном счете, наша роль как инвестиционного партнера выходит за рамки снижения рисков; оно включает в себя приверженность содействию экономическому процветанию и привлечению разнообразных инвесторов в Азербайджан. ICIEC обязательно внесет свой вклад в "Программу большого возвращения" правительства Азербайджана, привлекая инвестиции на освобожденные территории, предоставляя страховое покрытие иностранным инвесторам в различных секторах, таких как возобновляемые источники энергии, сельское хозяйство, транспорт, связь, здравоохранение", - сказал он.

Кайси отметил, что на сегодняшний день Исламская корпорация по страхованию инвестиций и экспортных кредитов расширила страховое покрытие на общую сумму 109 миллионов долларов, включая 64 миллиона долларов для торговли и 45 миллионов долларов для сделок, связанных с инвестициями в Азербайджане.

Он сказал, что эти цифры подчеркивают непоколебимую приверженность организации поддержке экономических инициатив Азербайджана.

"ICIEC оказала перестраховочную поддержку АО "KazakhExport", национальному экспортно-кредитному агентству Казахстана, по аренде локомотивов для "Азербайджанских железных дорог". Сделка предполагает передачу в финансовый лизинг 10 тепловозов типа ТЭ33А Фондом промышленного развития (арендодателем) компании "Азербайджанские железные дороги", которая является импортером/арендатором локомотивов. В 2015 году АО "KazakhExport" застраховало сделку на полный срок аренды на 10 лет, а ICIEC предоставила факультативное перестраховочное покрытие на сумму 25 миллионов долларов США", - добавил Кайси.

Далее генеральный директор отметил, что, с точки зрения ICIEC, сделка соответствует критериям поддержки торговли внутри ОИС, поскольку она предполагает экспорт капитальных товаров из Казахстана в Азербайджан, которые являются странами-членами ICIEC.

"Сделка также соответствует ЦУР 9 Организации Объединенных Наций, которая касается промышленности, инноваций и инфраструктуры. Помимо сделки с "Азербайджанскими железными дорогами", ICIEC содействовал экспортным сделкам из других стран-членов в Азербайджан на общую сумму 64 миллиона долларов", - сказал он.

Текущие проекты

По словам Кайси, ICIEC работает с Азербайджаном по отдельным проектам.

Он напомнил, что в феврале 2023 года президент Исламского банка развития (ИБР) доктор Мухаммад Аль-Джассер совершил визит в Азербайджан на высоком уровне и встретился с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В сентябре я возглавил миссию в Азербайджан для определения ключевых приоритетов развития страны и потенциальных областей сотрудничества. В ходе миссии я встретился с управляющим ИБР и ICIEC, министром экономики Микаилом Джаббаровым, заместителем управляющего ИБР и ICIEC, министром финансов Самиром Шарифовым, министром энергетики Парвизом Шахбазовым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым и министром здравоохранения Теймуром Мусаевым", - сказал Кайси.

Далее генеральный директор отметил, что миссия также включала встречи с представителями министерства образования, Центрального банка Азербайджана, SOCAR, AZPROMO, Azersigorta, Азербайджанского инвестиционного холдинга, Азербайджанской инвестиционной компании, Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBIA), Государственной ипотечной компании и Кредитно-гарантийного фонда, Торгово-промышленной палаты, частных страховых компаний и банков.

"Миссия оказалась очень успешной: мы определили приоритетные проекты и инициативы в различных секторах, таких как продвижение прямых иностранных инвестиций, банковское дело, возобновляемые источники энергии, транспорт, связь, здравоохранение и малый и средний бизнес. В настоящее время мы работаем с профильными министерствами и госструктурами по отобранным проектам и надеемся завершить их в 2024 и 2025 годах", - сказал он.

Кайси добавил, что присутствие ICIEC в качестве партнера по сотрудничеству служит маяком уверенности и поощрения для потенциальных инвесторов, исследующих возможности в Азербайджане.

"Инвестиционные проекты будут способствовать созданию рабочих мест, развитию современной и эффективной инфраструктуры, а также повышению качества жизни граждан", - добавил он.

Торговые и инвестиционные инициативы в Центральной Азии

Кайси заявил, что ICIEC готова поддержать торговые и инвестиционные инициативы в Центральной Азии.

"Мы ожидаем укрепления сотрудничества и совместных инициатив, уделяя особое внимание продвижению инвестиций и страхованию экспортных кредитов. Мы предполагаем, что руководство Азербайджана сыграет важную роль в проведении дискуссий, продвижении инициатив и принятии стратегических решений, которые повысят эффективность организации", - сказал он.

Кайси отметил, что с точки зрения регионального экономического развития ICIEC ожидает, что Азербайджан будет лидировать в разработке и реализации инновационных решений и стратегий, которые способствуют экономическому росту и стабильности в регионе.

"Активно вовлекая все государства-члены, включая Азербайджан, в процессы принятия решений, мы ожидаем более инклюзивного и комплексного подхода к решению проблем, стоящих перед регионом. Уникальное расположение Азербайджана как транспортного узла между Центральной Азией и Европой требует инвестиций в Средний коридор. Поэтому Азербайджан и Казахстан сотрудничают в целях облегчения торговли по Каспийскому морскому маршруту. Азербайджан и Узбекистан создали совместный инвестиционный фонд для инвестирования в совместные проекты. Азербайджан и Туркменистан также сотрудничают в проектах на Каспии. Турция является важным торговым и инвестиционным партнером Азербайджана. ICIEC готова поддержать подобные инициативы в регионе, что соответствует ее мандату по развитию экономического сотрудничества между государствами-членами ОИК", - добавил он.

Кайси добавил, что ICIEC надеется на изучение новых и инновационных способов обеспечения устойчивого экономического роста, снижения инвестиционных рисков и содействия финансовой стабильности в сотрудничестве с Азербайджаном и другими странами-членами.

"Мы считаем, что этот год обещает значительные перспективы для достижения наших общих целей и оказания положительного влияния на региональное экономическое развитие", - сказал он.

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