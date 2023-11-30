Надеемся на развитие тесного сотрудничества с Азербайджаном

Альянс FinTech надеется на развитие тесного сотрудничества между Великобританией и Азербайджаном в области финтеха.

Об этом сказал в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, председатель альянса FinTech Аластер Лукис в кулуарах проходящего в Баку Инновационного саммита "InMerge".

"Я верю, что у Азербайджана есть уникальная возможность стать лидером в регионе. Финтех играет важную роль в развитии каждой страны, и если Азербайджан продолжит идти по этому пути, то другие страны будут рассматривать его как образец для подражания", - подчеркнул он.

Лукис также добавил, что FinTech участвовал в различных инициативах, таких как Международный финансовый центр "Астана" в Казахстане, и сотрудничал со многими другими странами в области финтех, включая Австралию, Канаду, Сингапур и Южную Корею. Компания ищет возможности для развития финтеха, и ясно, что потенциал для этого в Азербайджане является крайне перспективным.

Отметим, что Инновационный саммит "InMerge" проходит в Баку 30 ноября - 1 декабря.

"InMerge", считающийся крупнейшим саммитом по инновациям в регионе, призван собрать вместе ведущие компании, стартапы и инвесторов для обсуждения темы инноваций и возможных коллабораций.

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