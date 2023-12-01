Павильон Азербайджана начал работу на COP28 в Дубае

Азербайджан представлен павильоном на 28-й конференции участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP28).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, национальный павильон, созданный при совместной организации Фонда Гейдара Алиева и министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики в рамках COP28, которая продлится с 30 ноября по 12 декабря, будет охватывать тему "Устойчивые решения для климатической устойчивости" ("Pioneering Sustainable solutions for Climate Resilience").

Концепция павильона основана на богатой флоре и фауне Азербайджана.

В интерактивном павильоне будет представлена информация о политике Азербайджана в области изменения климата, мерах правительства Азербайджана по сокращению выбросов парниковых газов и других проектах в этой области.

Отметим, что Азербайджан подтвердил приверженность сокращению выбросов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов к 2030 году и доведению до 40 процентов к 2050 году. Выполнение обязательств по Парижскому соглашению и активная деятельность в этом направлении является приоритетным вопросом.

В павильоне действуют секции "Энергетический переход", "Экологическая карта", "Возобновляемые источники энергии", "Умное село" и другие секции. "Карта окружающей среды Азербайджана" в интерактивном формате отображает национальные парки, типы климата, возобновляемые источники энергии, водные ресурсы и "зеленую" концепцию. Каждая тема представляет карту Азербайджана с подробной информацией о существующей инфраструктуре и будущих проектах.

Инсталляция в павильоне также охватывает тему "Красной книги" Азербайджанской Республики, климатических инициатив и борьбы с минами. Здесь представлена информация о животных и растениях, попавших в "Красную книгу" и находящихся под угрозой исчезновения в Азербайджане, об экологических проектах, осуществляемых НПО и государственными структурами, о минной проблеме в Азербайджане и ее экологических последствиях.

А в разделе "Посади дерево" в павильоне представлены инициативы по посадке деревьев, осуществляемые в Азербайджане, особенно в Карабахе, для восстановления экологического баланса, нарушенного во время армянской оккупации. Каждый посетитель павильона также может присоединиться к инициативе по посадке деревьев (сосны или оливы), подав заявку в цифровом формате через планшет, тем самым поддержав восстановление экологического баланса Карабаха. Эти деревья будут посажены в Карабахском регионе - городе Физули.

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