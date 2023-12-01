В Баку проходит второй день саммита "InMerge Innovation"

В Баку проходит второй день Инновационного саммита "InMerge Innovation Summit", организованного "PASHA Holding".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, "InMerge Innovation Summit" считается крупнейшим саммитом по инновациям в регионе. В нем принимают участие ведущие компании региона, стартапы, а также инвесторы, чтобы обсудить инновации и возможные коллаборации, что, в свою очередь, положительно повлияет на инновационную экосистему в регионе и в стране в частности.

Во второй день на саммите выступят соучредитель и технический директор Tesla Inc. Дж. Б. Штробель, основатель и создатель Shazam Крис Бартон. Также на мероприятии возьмут слово президент Azercell Зарина Зейналова, иполняющая обязанности председателя Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Инара Валиева и другие лица.

В первый день мероприятия на сцене выступали помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев, первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев, генеральный директор группы компаний "Trendyol" Эрдем Инан, вице-президент и региональный менеджер Visa в странах Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

В качестве спикера в данном мероприятии принял участие Стив Возняк, один из основателей "Apple". Он рассказал о трендах в области технологий, а также поделился своим опытом.

Помимо этого, в рамках саммита Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR), SABAH.lab, Центр анализа и координации IV промышленной революции (4SIM) при министерстве экономики Азербайджана и Фонд развития образования при министерстве науки и образования Азербайджана подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству для развития экосистемы инноваций и стартапов в Азербайджане.

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