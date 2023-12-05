Участие в Среднем коридоре повышает важность Азербайджана для Азии и Европы

Для финансирования проектов ряда важнейших приоритетных сфер, определенных Президентом Ильхамом Алиевым, в том числе по энергетическому и транспортному секторам, а также повышению транзитного потенциала, усилению самозанятости и социальной защиты, расширению деятельности судостроительного завода, водоснабжению предусматривается привлечение внешнего долга.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Он отметил, что на фоне геополитических процессов, происходящих в регионе в последнее время, разрыв традиционных логистических цепочек между Востоком и Западом повысил актуальность международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджана.

"В этом отношении Средний коридор имеет важное значение. Активное участие в этом коридоре укрепляет позиции Азербайджана как регионального торгового и транзитного узла.

Это повышает важность нашей страны как стратегического партнера для Азии и Европы и способствует созданию добавленной стоимости в нашей экономике.

Учитывая все это, главой государства утвержден "План действий по увеличению транзитного потенциала международных транспортных коридоров, проходящих по территории Азербайджанской Республики, и стимулированию транзитных грузоперевозок на 2024-2026 годы"", - добавил премьер-министр.

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