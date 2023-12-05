Устанавливаются новые требования в связи с банками-банкротами

В Азербайджане устанавливается новое требование в связи с банками-банкротами.

Как сообщает Day.Az, это отражено в поправке к закону "О банках", которая была обсуждена на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

В проекте отмечается, что активы банка, объявленного банкротом, будут распределены между его кредиторами в порядке новой очередности. Так, подлежат уплате налоги в государственный бюджет, взносы на обязательное государственное социальное страхование и страхование от безработицы во внебюджетные государственные фонды, а также суммы, подлежащие уплате по взносам на обязательное медицинское страхование в Фонд обязательного медицинского страхования.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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