https://news.day.az/economy/1620397.html Нефтяные котировки начали день с роста
Нефтяные котировки начали день с роста
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость февральского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 1.57% и составила $75.21 за баррель.
Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, повысилась на 1.47% и составила $70.36 .
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