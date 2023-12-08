Новые клиенты банка, которые зарегистрируются в приложении АВВ-mobile и начнут пользоваться всеми его возможностями, получат различные подарки от банка АВВ:

- 6 AZN;

- Кешбэк до 10% в более чем 20 категориях;

- Впервые в стране - возврат суммы "2x ЕDV geri al" в течение 2 дней

На этом подарки не заканчиваются. Новые клиенты также смогут отправлять денежные переводы без комиссии и получать кешбэк в размере 2% за все платежи в ABB mobile. Если клиент установит автоплатеж, то кешбэк составит 3%.

Мгновенный "EDV geri al" будет засчитан за максимум 5 считанных чеков в течение одного дня и будет рассчитываться за минимальный платеж на сумму 100 AZN в каждом чеке. Таким образом каждый новый клиент посредством "2 EDV geri al" сможет заработать до 50 манатов в месяц. Подробнее здесь

Каждый клиент, не пользующийся на данный момент ни одним из продуктов банка ABB, может разом получить полный пакет возможностей, заказав в приложении банка Tam DigiCard. Воспользоваться этой возможностью также могут те, у кого есть карта "ЕDV geri al" на ABB mobile.

Tam DigiCard совершенно бесплатна и ее можно мгновенно активировать в ABB mobile. Tam DigiCard - это как цифровой, так и физический карточный продукт от банка АВВ. Эта карта позволяет пользоваться многими банковскими услугами без годового лимита, а также различными привилегиями. Карту можно мгновенно приобрести и сразу же использовать с Apple Pay и Google Pay.

Иформацию о современных полезных и универсальных продуктах и ​​услугах банка ABB можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице банка.