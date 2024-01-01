Возврат НДС освобожден от подоходного налога

С сегодняшнего дня в Азербайджана доходы, полученные за счет возврата налога на добавленную стоимость (НДС), будут освобождены от налогообложения.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ об утверждении которой подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно закону, доходы, полученные за счет возврата НДС, уплаченного потребителями-физическими лицами, будут освобождены от подоходного налога.

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