https://news.day.az/economy/1626605.html Возврат НДС освобожден от подоходного налога
Возврат НДС освобожден от подоходного налога
С сегодняшнего дня в Азербайджана доходы, полученные за счет возврата налога на добавленную стоимость (НДС), будут освобождены от налогообложения.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в поправке к Налоговому кодексу, указ об утверждении которой подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно закону, доходы, полученные за счет возврата НДС, уплаченного потребителями-физическими лицами, будут освобождены от подоходного налога.
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