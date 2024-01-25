Россия получила еще две партии азербайджанских яиц

Еще две партии пищевых яиц из Азербайджана ввезены в Россию в количестве 612 тыс. штук. Всего по состоянию на 25 января из Азербайджана в РФ поступило 4,2 млн яиц.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"25 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" были ввезены две партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 36 тонн (612 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России. По состоянию на 25 января в Россию из Азербайджана ввезено 4,2 млн шт. пищевых яиц", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, 25 января состоялись телефонные переговоры главы Россельхознадзора Сергея Данкверта с руководителем Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

Данкверт выразил благодарность Тахмазли за увеличение поставок в Россию пищевого яйца, отметив стимулирование к наращиванию экспорта как азербайджанских производителей, так и российских.

"Экономические отношения между странами поступательно развиваются. Россия и Азербайджан видят большие перспективы дальнейшего роста товарооборота по сельскохозяйственной продукции в целом", - отмечает ведомство.

Россельхознадзор также сообщает, что Азербайджан остается одним из надежных партнеров и ведущих экспортеров в Россию овощей и фруктов. "В ближайшее время технические специалисты проведут консультации для обеспечения бесперебойных отгрузок", - сообщает ведомство.

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