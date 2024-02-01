Нефтяные котировки перешли к росту

Котировки нефти ускорили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после падения накануне на данных об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,63 (0,78%), до $81,18 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $0,64 (0,84%), до $76,49 за баррель.

В среду Brent подешевела на 2,4%, WTI - на 2,5% на данных о неожиданном росте запасов нефти в США. Как сообщило американское Министерство энергетики, коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,23 млн баррелей, тогда как опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов на 1,1 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе также увеличилась, превысив отметку в 13 млн баррелей в сутки.

В январе нефть выросла в цене впервые за 4 месяца на фоне нападений хуситов на суда в Красном море, а также ответных мер США и их союзников. Brent подорожала за месяц на 6,1%, WTI - на 5,9%.

"Рынок продолжает следить за Красным морем и всем регионом в целом, но мы знаем, что нефтяные котировки не отражают рисков для поставок до тех пор, пока у них не появится веская причина, - отметила основательница Vanda Insights Вандана Хари. - Рост запасов нефти в США и добычи в стране лишил цены импульса к росту".

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