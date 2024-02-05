Прогноз роста экономики Европы ухудшили

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны в 2024 году до 0,6% с ожидавшихся в ноябре 0,9%, следует из февральского доклада организации, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

"Рост ВВП в еврозоне, согласно прогнозу, составит с 0,6% в 2024 году и 1,3% в 2025 году", - говорится в докладе. В ноябре организация ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2024 год до 0,9% с сентябрьской оценки в 1,1%.

Прогноз на 2025 год, таким образом, также ухудшен, в ноябре ожидался рост на 1,5%. В 2023 году рост ВВП еврозоны оценивался в 0,5%, говорится в докладе. В прогнозе отмечается, что в краткосрочной перспективе активность будет сдерживаться жесткими условиями кредитования, а затем поднимется по мере укрепления реальных доходов.

Вместе с этим ОЭСР понизила прогноз по инфляции в еврозоне на 2024 год до 2,6% с 2,9%, ожидавшихся в ноябре, на 2025 год - до 2,2% с ноябрьских 2,3%.

ОЭСР также ухудшила прогнозы роста ВВП Германии: до 0,3% с 0,6% в 2024 году и до 1,1% с 1,2% в 2025 году. Прогноз по росту экономики Франции на текущий год был ухудшен до 0,6%, а на следующий год - сохранен на уровне ноябрьских 1,2%.

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