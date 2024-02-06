Страны G7 захотели ужесточить правила соблюдения потолка цен на нефть

Минфин Японии и профильные ведомства из других стран G7 намерены с 20 февраля ужесточить для импортеров российской нефти правила соблюдения потолка цен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным газеты Nikkei, от страховых компаний и перевозчиков требуется получать гарантии, что цена на нефть не превышает установленный предел.

Это заверение работает на весь период договора страхования.

Сейчас подобный документ хотят ввести для каждой погрузки.

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