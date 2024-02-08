https://news.day.az/economy/1635148.html Промпроизводство в Германии сократилось
Промпроизводство в Германии сократилось
Объем промышленного производства в ФРГ в декабре 2023 года сократился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщило Федеральное статистическое управление страны (Destatis).
Показатель снизился по итогам седьмого месяца подряд.
Аналитики в среднем прогнозировали спад на 0,4%, по данным Trading Economics.
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