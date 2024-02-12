Уровню госдолга в США предсказали рекордный рост

Госдолг США вырастет к концу 2034 года до рекордных 116 процентов от ВВП, следует из опубликованных расчетов Бюджетного управления Конгресса. К концу нынешнего года уровень госдолга по отношению к ВВП будет составлять 99 процентов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Если действующее законодательство не изменится. то соотношение госдолга к ВВП будет расти и дальше. В 2054 году этот показатель может достигнуть 174 процентов, говорится в документе.

Дефицит федерального бюджета в 2024 финансовом году составит 1,6 триллиона долларов, в 2025 году - 1,8 триллиона, в 2034-м - 2,6 триллиона долларов.

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