На этих территориях было оставлено под залог больше всего квартир

В 2023 году территориями, на которых было оставлено под залог больше всего квартир, стали Баку, Абшерон и Сумгайыт.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Государственную службу по вопросам имущества при министерстве экономики Азербайджана, 92,9 процента заложенных квартир приходится на эти три территориальных управления. Регионы, в которых меньше всего заложено жилья - это Габалинское территориальное управление №9 (17 договоров), Шамахинское №14 (23 договора) и Шамкирское №11 (26 договоров).

По данным Госслужбы, по количеству частных жилых домов, заложенных в течение 2023 года, Баку также занимает первое место. Однако активность в данном вопросе наблюдается и в регионах.

Так, в регионах наибольшее количество оставленных под залог частных жилых домов приходится на районы, охваченные Гянджинским территориальным управлением №3, Хачмазским №5, Бардинским №7 и Лянкяранским №10.

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