Нацбанк Казахстана о сотрудничестве с ЦБ Азербайджана

Между Национальным банком Казахстана (НБК) и Центральным банком Азербайджана (ЦБА) выстроено плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.

Об этом сказали Day.Az в Нацбанке Казахстана.

Как отметили в НБК, на регулярной основе осуществляется экспертный обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности центральных банков в рамках двустороннего и многостороннего взаимодействия.

"Так, в целях укрепления сотрудничества в 2023 году между Национальным банком Казахстана и Центральным банком Азербайджанской Республики заключен меморандум о взаимопонимании", - подчеркнули в НБК.

В Нацбанке Казахстана отметили, что меморандум направлен на осуществление сотрудничества, обмена опытом и информацией в области денежно-кредитной политики, финансового сектора, платежных систем, финансовых технологий и в других областях, представляющих интерес для двух стран и организаций.

Отметим, что Азербайджан является ключевым торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе.

Объем валового притока прямых иностранных инвестиций из Азербайджана в Казахстан за 1 полугодие 2023 года составил 1,2 млн долларов. Основная часть азербайджанских инвестиций в Казахстан сосредоточена в энергетическом секторе, в частности в нефтегазовой отрасли.

Объем товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном достиг 417,4 млн долларов в январе-сентябре 2023 года. Данный показатель является рекордным в сравнении с аналогичным периодом прошлых годов, а также превышает показатель 9 месяцев 2022 года на 31,9 процента (316,4 млн долл.).

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