Стало известно о сверхсекретном клубе глав крупнейших банков Европы

В швейцарском Цюрихе в конце октября прошлого года состоялась трехдневная встреча сорока самых влиятельных представителей банков Европы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом написала Financial Times.

Отмечается, что встреча была организована влиятельной, но малоизвестной организацией - "Международный институт банковских исследований" (IIEB). FT утверждает, что это очень секретный клуб для финансистов из Европы, в котором главы банков встречаются с лидерами страны - королями, президентами, премьерами, а также представителями Центробанков.

"Это не Давос, где каждый может купить cебе членство", - рассказал один из участников встречи.

Клуб IIEB был основан в 1950 году в Париже для того, чтобы главы крупнейших банков Европы могли обсуждать сделки по слиянию и поглощению, а также формированию глобальной политики. Мероприятия проводятся в роскошных отелях и дворцах.

Подчеркивается, что клуб не имеет своего сайта, а темы встреч и заседаний не протоколируются. Участникам встречи рекомендуется не распространяться о ее содержании.

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