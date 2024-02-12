Новое кадровое назначение в bp по Азербайджану, Грузии и Турции

Региональным менеджером bp по вопросам управления устойчивым развитием (HSE) и проблемами эмиссии парниковых газов (carbon emissions) с 20-летним опытом работы в компании стал Анар Мансуров, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на bp-Azerbaijan.

Больше года Мансуров был исполнительным советником президента bp по Азербайджану, Грузии и Турции, а до этого занимал разные должности в этой компании, касающиеся вопросов защиты окружающей среды.

Он является магистром экологических наук, политики и менеджмента Манчестерского университета, магистром экономики нефти (ASOA).

До работы в bp Мансуров занимал должности старшего консультанта по вопросам экологии в структурах Программы развития ООН (UNDP) и ЕС.

Анар Мансуров является экспертом по следующим вопросам: устойчивая трансформация, управление корпоративной программой низкоуглеродной и альтернативной энергетики, управление водными ресурсами и оборотными отходами, оценка экологических и социальных последствий, экологический мониторинг, аудит и сертификация, обеспечение соблюдения нормативных требований и отчетность, управление социальными аспектами.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!