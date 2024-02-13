Британский министр рассказал о сотрудничестве Лондона и Баку в рамках COP29 - ФОТО
Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).
Как сообщает Day.Az, об этом министр по вопросам энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэм Стюарт написал в соцсети Х по итогам встречи с послом Азербайджана Элином Сулеймановым.
"Великобритания, являясь первой крупной экономикой, сократившей выбросы вдвое, тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к COP, чтобы стимулировать международное сотрудничество по ограничению глобального потепления в пределах "миссии 1,5°C", - говорится в публикации.
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