Британский министр рассказал о сотрудничестве Лондона и Баку в рамках COP29

Великобритания тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Как сообщает Day.Az, об этом министр по вопросам энергетической безопасности и стратегии достижения нулевого уровня выбросов Великобритании Грэм Стюарт написал в соцсети Х по итогам встречи с послом Азербайджана Элином Сулеймановым.

"Великобритания, являясь первой крупной экономикой, сократившей выбросы вдвое, тесно сотрудничает с Азербайджаном в рамках подготовки к COP, чтобы стимулировать международное сотрудничество по ограничению глобального потепления в пределах "миссии 1,5°C", - говорится в публикации.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!