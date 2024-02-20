Китай стал главным торговым партнером Казахстана в 2023 году, потеснив Россию

Китай стал главным торговым партнером Казахстана в прошлом году, потеснив Россию, следует из сообщения АО "Центр развития торговой политики "QazTrade", передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По данным в опубликованной инфографике QazTrade, товарооборот Казахстана с Китаем в 2023 году составил $31,5 млрд, увеличившись на 30% по сравнению с 2022 годом. Товарооборот с Россией - вторым по величине торговым партнером Казахстана - составил в 2023 году $26 млрд, снизившись на 3,7% за год.

Италия сохранила 3-ю строчку в списке основных торговых партнеров Казахстана с объемом товарооборота $16,1 млрд (+8%).

На 4-е место с товарооборотом $6 млрд в 2023 году поднялась Южная Корея (-1,6% за год), разделив эту позицию с Турцией (в 2023 году товарооборот с Казахстаном также составил $6 млрд, снизившись на 4,8%).

На 5-м месте, как и в 2022 году, находятся Нидерланды - товарооборот с Казахстаном снизился за год на 24%, до $4,4 млрд.

Общий объем товарооборота Казахстана, согласно приведенным QazTrade данным, составил в 2023 году $139,8 млрд, увеличившись на 3,2% по сравнению с 2022 годом. Экспорт составил $78,7 млрд (-7%), импорт - $61,1 млрд (+20,1%).

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