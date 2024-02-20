КНР назвал неприемлемыми санкции США против китайского бизнеса

Пекин считает неприемлемым возможное введение Соединенными Штатами санкций против компаний КНР, сотрудничающих с Российской Федерацией.

Как передает Day.Az, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в интервью ТАСС.

"Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН <...>", - сказала Мао Нин. По ее словам, Китай имеет право работать со странами по всему миру и приложит необходимые усилия для защиты законных прав и интересов китайских компаний.

По словам Мао Нин, по украинскому вопросу Пекин всегда настаивал на мирном решении и не пытался извлекать выгоду из происходящего.

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