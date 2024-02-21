Нефть на мировых рынках подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость апрельского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на $0,39 и составила $82,66 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в апреле, повысилась на $0,35 и составила $77,31.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!