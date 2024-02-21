Индия нашла способ расплатиться за российскую нефть

Индия в феврале возобновила импорт российской нефти Sokol после двухмесячного перерыва. Об этом со ссылкой на данные отслеживания судов и сообщения инсайдеров пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что как минимум два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) республики уже приняли поставки нефти этого сорта. Собеседники агентства заявили, что покупатели, среди которых компаний Hindustan Petroleum, нашли способ расчетов за сырье из РФ - платежи, скорее всего, будут производиться в дирхамах ОАЭ. Нефть Sokol за рубеж поставляет ООО "Сахалин-1", дочернее предприятие "Роснефти", отмечает агентство.

Судно Seagull, перевозившее примерно 95 тысяч тонн Sokol, разгрузилось в порту Мумбаи 13 февраля. В прошлом году государственные НПЗ Индии были вынуждены прекратить закупки этого сорта нефти, так как власти страны призвали их не использовать для оплаты сырья из России китайские юани из-за напряженности в отношениях с КНР. В результате более 10 миллионов баррелей непроданной нефти Sokol оставались в морских хранилищах, что привело к одному из самых масштабных сбоев в торговле российской нефтью после введения западных санкций.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!