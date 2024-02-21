Денежные переводы через систему Contact QIWI Банка в Азербайджане приостановлены

Денежные переводы через систему Contact QIWI Банка в Азербайджан с сегодняшнего дня приостановлены.

Об этом в среду сообщили Trend в Uni Bank, передает Day.Az.

Кроме того, данную информацию подтвердили и в Xalq Bank.

"Денежные переводы через систему Contact приостановлены, поскольку невозможна техническая реализация", - сказали в Xalq Bank.

Напомним, что сегодня Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) отозвал лицензию QIWI Банка.

"Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ [QIWI] Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва). Банк России принял такое решение в соответствии с пунктами 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", руководствуясь тем, что Банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

Российские СМИ также отмечают, что платежная система Contact (принадлежит группе QIWI), чьим оператором является QIWI Банк, перестала работать после отзыва лицензии у кредитной организации, а также ранее недоступными стали пополнение и переводы через QIWI-кошельки.

Отметим, что система Contact используется для переводов денежных средств за границу.

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