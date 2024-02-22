В области перехода на низкоуглеродные технологии проводится большая работа

За последние 200 лет, то есть с тех пор, как начали измеряться климатические параметры, было зафиксировано изменение средних глобальных температур.

Об этом сказал Day.Az директор Института радиационных проблем министерства науки и образования, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, доктор химических наук Ислам Мустафаев.

По его словам, до сих пор средняя климатическая температура повысилась примерно на 1-2 градуса.

"Это в конечном итоге создает очень неблагоприятные условия для людей. Изменения климата вызывают засухи, бури, наводнения, сели, оползни и другие чрезвычайные ситуации. Люди сталкиваются с проблемами при выращивании растительной продукции, а также в плане здоровья. Если не будут приняты меры по смягчению климатических изменений, то к концу века может наблюдаться повышение глобальной температуры до 4 градусов и более. Это уже может привести к таким последствиям, как резкое ухудшение условий жизни на нашей планете, нехватка водных ресурсов", - сказал он.

Как отметил директор Института, измерения показывают, что существует связь между глобальной температурой и выбросами углекислого газа. "Ежегодно в атмосферу выбрасывается более 50 миллиардов тонн углекислого газа. В 90-х годах была подписана Конвенция об изменении климата, а в 2016 году - Парижское соглашение. Существует и подписанное в 2019 году на Всемирном экономическом форуме соглашение "Европейская "зеленая" сделка". Мы так же присоединились ко всем этим соглашениям. Для решения вопросов изменения климата необходимы нулевая эмиссия, сокращение выбросов углекислого газа. В первую очередь здесь важен вопрос, связанный с энергетическими объектами, и необходимы реформы в энергетике, отказ от сжигания топлива, использование солнечной, ветровой, ядерной энергии, поскольку это низкоуглеродные технологии. С помощью низкоуглеродных технологий мы сможем достичь уменьшения выбросов углекислого газа, тем самым снижая скорость изменения климата и повышения температуры. В этой области проводится большая работа", - сказал Мустафаев.

Он отметил в этом контексте, что в Азербайджане идет большая подготовка к COP29, которая пройдет в столице страны в этом году.

Говоря о развитии ВИЭ на освобожденных от оккупации территориях страны, директор Института сказал, что вся инфраструктура там была разрушена армянами, и в настоящее время на этих территориях ведутся работы по реконструкции. В ходе этих процессов необходимо постепенно отказаться от топливной энергии, от тепловой, электрической. "Работа в этом направлении уже ведется. Примером этого является солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт, которая строится в Джабраиле. Работа в данном направлении в конечном итоге приведет к развитию "зеленой энергетики", экономики. К этому относится и закладка лесов", - сказал он.

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