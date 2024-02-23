Посол Японии о проведении COP29 в Азербайджане

Этот год в Азербайджане объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира", а проведение 29-й сессии Рамочной Конвенции ООН по климату (COP29) подчеркивает одну из важнейших ролей страны в международном контексте.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал посол Японии в Азербайджане Кацуи Ватанабэ.

"В данном крупном мероприятии ожидается участие представителей многих стран, в том числе и делегации из Японии. Мы уверены в успешном и продуктивном проведении Азербайджаном COP29", - сказал он.

В то же время посол добавил, что Япония с удовольствием предложит свою поддержку и готова к сотрудничеству с Азербайджаном в области "зеленой" энергетики.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет это мероприятие в ноябре.

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