В Карабахе широкие возможности для развития солнечной энергетики

В освобожденных от оккупации районах имеются широкие возможности для развития производства солнечной энергии.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend Ровшан Аббасов, специалист по водным ресурсам, заведующий департаментом географии и окружающей среды университета "Хазар".

Он отметил, что в этом направлении ведется соответствующая работа. "Также была проведена предварительная экологическая оценка. Кроме того, проделана определенная работа по развитию гидроэнергетики на реке Хакари и ее притоках. Введено в эксплуатацию несколько гидроэлектростанций", - сказал Аббасов.

Как сказал эксперт, Азербайджан является членом Парижских соглашений с 2015 года. "В рамках этого членства у Азербайджана есть добровольное обязательство сократить выбросы парниковых газов на территории страны к 2030 году на 35% по сравнению с 1990 годом. Путь к этому лежит в первую очередь через использование "зеленой энергии", постепенное увеличение финансирования "зеленых технологий". С этой целью в последние годы в Азербайджане были сделаны значительные финансовые вложения. Саудовская Аравия начала строительство крупной солнечной электростанции в Азербайджане, и в эту сферу были вложены большие инвестиции. Также в Нахчыване, самом солнечном регионе нашей страны, ведется большая работа в этом направлении. В Нахчыване много солнечных дней и тем самым большие перспективы развития солнечной энергетики. Кроме того, на побережье Каспийского моря были построены ветровые электростанции в направлении Яшмы, Яламы. В будущем ожидается интенсификация этого строительства. Думаю, что в нашей стране в ближайшее время может быть разработан план действий, который будет стимулировать развитие солнечной энергетики в сельской местности", - сказал он.

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