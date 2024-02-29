Микаил Джаббаров на встрече с делегацией китайской компании

На состоявшейся в Министерстве экономике встрече с делегацией китайской компании Yutong Bus Co. Ltd обсуждены сферы потенциального сотрудничества и привлечение обладающей передовым опытом компании к процессу формирования эффективной транспортной экосистемы, сообщает в четверг Day.Az.

Министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров провел встречу с делегацией китайской компании Yutong Bus Co. Ltd, специализирующейся на производстве коммерческих транспортных средств.

Было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-китайских экономических связей. Отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров нашей страны. В Азербайджане китайские компании успешно работают в сферах промышленности, сельского хозяйства, торговли, услуг, строительства, транспорта и в других отраслях. Гостям предоставлена информация о благоприятной деловой и инвестиционной среде Азербайджана, созданных для инвесторов возможностях и промышленных зонах.

Стороны рассмотрели сферы потенциального сотрудничества и привлечение обладающей передовым опытом компании к процессу формирования эффективной транспортной экосистемы.

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