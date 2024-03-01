AKFA Group теперь официально представлен в Азербайджане

AKFA Group-крупнейший автоматизированный промышленный комплекс Средней Азии, представивший свои флагманские продукты на выставке Baku Build-23, вывел на рынки Баку свои обновленные линейки алюминиевых профилей и отопительных систем. Бренд уже давно зарекомендовал себя как производителя высокого качества, внедряющего и использующего передовые технологии во все сферы своего производства.

Akfa Comfort - производитель алюминиевых и биметаллических отопительных радиаторов начали тесное сотрудничество с известным производителем дизайн-радиаторов из нержавеющей стали, Mario в Азербайджане. Mario и AKFA Comfort заключили договор на поставки секционных и панельных радиаторов для систем частного и центрального отопления. В своем производстве Akfa использует только высокотехнологичное оборудование передовых итальянских и немецких брендов для автоматизации процессов производства, а каждый радиатор подвергаются строгому контролю качества.

Движущей силой деятельности компании AKFA является производство алюминиевых и ПВХ-профилей для оконно-дверных и фасадных систем. Алюминиевые профиля для фасадных систем выпускаются под брендом Benkam. Главным партнером Benkam стала DayFort - лидер архитектурного бизнеса в Азербайджане, специализирующийся на проектировании и сооружении фасадных конструкций. Уже в этом году DayFort реализует свои проекты с использованием алюминиевого профиля Benkam для школы Landau в Баку, коттеджного поселка Wood Villa, головного офиса и клиники Sea Breathe и для других масштабных проектов, находящихся на стадии разработки.

Принцип AKFA Group - постоянное развитие и рост. Производитель расширяет географию своего экспорта, заключая партнерские отношения с крупными компаниями по всему миру. Благодаря этому, продукция AKFA Group уже завоевала признание и доверие к своему продукту в странах Европы, Северной Америки и странах СНГ.

Для связи:

https://akfagroup.com/



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