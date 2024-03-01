Южный газовый коридор - яркий пример солидарности и сотрудничества

Южный газовый коридор является ярким примером солидарности и сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель министра энергетики Болгарии Ива Петрова в ходе 10-го министерского заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике, проходящих сегодня в Баку

"Южный газовый коридор является ярким примером солидарности и сотрудничества, которые проистекают из надежных партнерских отношений и общей ответственности", - сказала она.

Министр отметила, что достижение энергетического перехода невозможно без обеспечения как национальной, так и международной энергетической безопасности. "Этот фундамент должен основываться на надежной региональной солидарности и сотрудничестве в рамках коридоров зеленой энергии", - добавила она.

Напомним, что 10-е заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК) проходит 1 марта.

В ходе встречи планируется подписание ряда документов как по расширению ЮГК и вхождению в его состав новых стран-участниц, так и по проектам "зеленой" энергетики.

Намечена отдельная сессия по проектам "зеленой" энергетики и ряду важных соглашений.

Отметим, что Южный газовый коридор полноценно действует с декабря 2020 года и поставляет газ в Италию (свыше девяти миллиардов кубометров в год), в Грецию и Болгарию - по одному миллиарду кубометров в год каждой стране.

В 2022 году страны ЕС получили 11,4 миллиарда кубометров газа на 15,6 миллиарда евро.

В 2023 году этот объем достиг 11,8 миллиарда кубометров газа.

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