AsstrA анализирует заинтересованность рынка в Среднем коридоре

Швейцарская международная транспортно-логистическая компания AsstrA - Associated Traffic AG анализирует заинтересованность рынка в Транскаспийском международном транспортном маршруте (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend директор AsstrA в Казахстане Рамиля Ахметова.

"Мы анализируем, насколько рынок заинтересован в Среднем коридоре (ТМТМ), смотря на то, как меняются потребности и возможности предложения. Главное, это потребности наших клиентов. Мы видим интерес заказчиков к альтернативным маршрутам, поэтому, несмотря на технические и документационные вызовы, активно работаем над улучшением сервиса на данном направлении и оптимизацией процессов. Так как маршрут пока на стадии становления, особенно в инфраструктурном плане, наши специалисты заранее просчитывают возможные риски, и стараются найти возможные решения проблем заранее, до их наступления", - подчеркнула она.

По ее словам, при этом, статистика говорит о том, что интерес к данному пути - рыночный тренд.

"В 2023 году спрос на перевозку грузов по ТМТМ сильно вырос. К примеру, в 2022 году объем грузоперевозок по Среднему коридору составил 1,6 миллиона тонн, в то время как в 2023 году эта цифра выросла до 2,75 миллиона тонн, что на 86 процента больше по сравнению с 2022 годом", - добавила она.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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