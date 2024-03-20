Центробанк Армении прокомментировал ситуацию с картами «Мир»

Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать.

Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Центрального банка (ЦБ) Армении.

В ведомстве пояснили, что финансовые организации принимают решения о работе с платежными системами исходя из стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями. В случае с картами "Мир" банки руководствуются вероятной угрозой попасть под санкции США.

В ЦБ обратили внимание, что при отказе работать с какой-либо платежной системой банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов в случае изменения условий их обслуживания.

До этого стало известно, что платежная система Армении официально уведомила российскую Национальную систему платежных карт (НСПК), что банки - участники Armenian Card (ArCA) прекратят обслуживание карт "Мир" в конце марта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!