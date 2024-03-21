Цены на золото установили новый исторический рекорд

В четверг цена золота впервые поднялась выше отметки в $2200 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По состоянию на 9:58 по московскому времени апрельский фьючерс на золото стоил $2209,1 (+2,23%) за тройскую унцию. Спотовые цены в Гонконге выросли на 0,96%, до $2207,39.

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