Исламская торгово-промышленная и аграрная палата организует в Баку агрофорум

Баку в текущем году пройдет "Форум по устойчивому развитию сельского хозяйства", организуемый Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палатой.

Как передает Day.Az, об этом сообщил эксклюзивно для Trend президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев.

"Азербайджан входит в Совет директоров данной палаты, которая объединяет представителей из 57 стран мира. В настоящее время уточняется время проведения данного международного форума, который будет ежегодно проходить в Баку", - отметил Мусаев.

Он сказал, что уже пригласил представителей Казахстана и стран Центральной Азии (ЦА) принять участие в предстоящем мероприятии.

"Мы хотим, чтобы Казахстан и страны ЦА через Азербайджан транспортировали свои сельскохозяйственные грузы в страны Ближнего Востока, которые входят в Исламскую торгово-промышленную и сельскохозяйственную палату", - пояснил Мусаев.

Напомним, что 35-ое заседание данной палаты прошло в июле 2023 года в Баку и в нем приняли участие около 100 делегаций из 20 стран, в том числе Турции, Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Кувейта, Египта.

"Исламская торгово-промышленная и сельскохозяйственная палата является организатором ряда крупных международных форумов, а решение о ежегодном проведении в Азербайджане "Форума по устойчивому развитию сельского хозяйства" будет способствовать интенсивному развитию аграрного сектора страны", - считает Мусаев.

Членами Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты являются 57 стран, общая площадь которых превышает 31,8 миллиона квадратных километров, а общая численность населения - около двух миллиардов человек. На эти страны приходится 6,2 процента площади всей суши в мире и 23,8 процента населения мира.

Годовой объем валового внутреннего продукта (ВВП) стран-членов Исламской торгово-промышленной и сельскохозяйственной палаты составляет около 10 триллионов долларов США.

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