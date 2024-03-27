Хорватия работает над финансированием Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP).

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в хорватском министерстве экономики и устойчивого развития.

"Были получены положительные отзывы от правительства Черногории, и мы надеемся продолжить реализацию проекта IAP в течение этого года. Мы также провели переговоры с Боснией и Герцеговиной, пока компания Plinacro готовила все необходимые разрешения для хорватской части IAP. Мы все еще работаем над финансированием, и этот вопрос должен быть решен со временем", - сказал источник.

В то же время он отметил, что хорватская сторона проводила переговоры с представителями SOCAR Balkans для обсуждения возможностей транспортировки газа из Азербайджана в Хорватию в меньших объемах, но эти переговоры пока находятся на стадии подготовки.

"Важно подчеркнуть, что IAP важен для Хорватии, и мы продолжим диалог со всеми нашими партнерами, чтобы гарантировать, что проект будет реализован в короткие сроки и будет способствовать декарбонизации, одновременно поставляя газ в Черногорию и Боснию в качестве первого шага для поэтапного отказа от ископаемого топлива", - добавил источник.

Отметим, что Ионическо-Адриатический трубопровод может быть подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР) для транспортировки газа во многие страны Юго-Восточной Европы.

Общая протяженность газопровода составляет около 511 км, из которых 96 км проходят по территории Черногории, а 37 км будут проложены по дну моря. Общая пропускная способность трубопровода составляет 5 миллиардов кубометров в год. Албания и Босния и Герцеговина получат по 1 миллиарду кубометров, Черногория - 0,5 миллиарда кубометров. К трубопроводу также будет подключена Хорватия и Центральная Европа (2,5 миллиарда кубометров).

ТАР уже подписал меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с разработчиками этого проекта, в частности с компаниями Plinacro (Хорватия), BH-Gas (Босния и Герцеговина), GeoplinPlinovodi (Словения), а также с правительствами Черногории и Албании.

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Создана рабочая группа ТАР и IAP, которая регулярно проводит встречи с целью синхронизации сроков реализации обоих проектов и согласования технических вопросов.