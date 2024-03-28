Минэнергетики Болгарии о перспективах развития отношений с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Болгария и Азербайджан могут изучить огромный потенциал производства водорода, сообщил Trend источник в министерстве энергетики Болгарии, передает Day.Az.

"Болгария и Азербайджан твердо привержены развитию стратегического партнерства, особенно в сфере энергетики, которая играет центральную роль в экономических преобразованиях. Возможности сотрудничества разнообразны и перспективны. Болгария и Азербайджан могут изучить огромный потенциал водорода как чистого и устойчивого энергоносителя. Мы убеждены, что совместные усилия в области исследования, разработки и применения водородных технологий могут не только способствовать энергетической безопасности, но и глобальным усилиям по сокращению выбросов углекислого газа", - отметил источник.

Он добавил, что инвестиции в ВИЭ являются еще одной ключевой областью возможного двустороннего сотрудничества.

"Инвестируя в развитие проектов солнечной, ветровой и других возобновляемых источников энергии, обе страны могут диверсифицировать энергетический баланс, повысить энергетическую безопасность и внести вклад в более устойчивое будущее. Развитие инфраструктуры является ключевым элементом, лежащим в основе успеха энергетического сотрудничества. Инвестиции в современную и эффективную инфраструктуру, такую как трансграничные линии электропередачи и хранилища энергии, могут способствовать беспрепятственному обмену энергоресурсами между Болгарией и Азербайджаном. Укрепление энергетической связности также означает укрепление региональной стабильности и является основой для дополнительного экономического роста", - сказал источник.

Он отметил, что Болгария хочет выразить благодарность за существующие надежные отношения между двумя странами, которые уже вступают в этап партнерства, что может только способствовать будущим совместным проектам и начинаниям.

"Это служит прочной основой для выхода на новые взаимовыгодные направления сотрудничества", - добавил источник.

Отметим, что исследование, подготовленное консалтинговой компанией Advisian при поддержке ЕБРР, показывает, что с устоявшимися рынками переработки, аммиака и метанола и обширными системами распределения природного газа, которые могут быть преобразованы в водород, Азербайджан имеет большой потенциал для удовлетворения спроса на водород с низким содержанием углерода.

Водород может помочь обезуглерожить эти отрасли. Обладая большими объемами возобновляемых ресурсов, а также прямым доступом к запасам природного газа на месторождении "Шах Дениз", Азербайджан имеет хорошие возможности для разработки как "зеленого", так и "голубого" водорода. Кроме того, существующая инфраструктура поставки природного газа - Южный газовый коридор потенциально позволит смешивать водород с природным газом для экспорта.

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