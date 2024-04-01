Китай назвали вероятной крупнейшей экономикой мира к 2035 году

Китай с высокой вероятностью по размеру ВВП обгонит США к 2035 году и, таким образом, станет крупнейшей экономикой мира. К таким выводам пришли исследователи из США, КНР, России и Канады в совместном докладе "Капитализация процентов: высококачественное развитие Китая и прогноз на 2035 год", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Исходя из того, что экономический рост в Китае выше, чем в США, а также из постоянного признания юаня, растущей интернационализации юаня и долгосрочной конкуренции юаня и доллара США, ожидается, что Китай обгонит США в качестве крупнейшей экономики мира примерно в 2035 году с высокой вероятностью", - отметили авторы доклада.

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