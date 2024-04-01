Азербайджан и Турция обсудили возможности реализации инвестиционных проектов.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Азербайджано-турецкий союз и платформа успешного экономического партнерства продолжают процветать благодаря реализации совместных инициатив. В ходе встречи с представителями турецких компаний "Koç Holding" и "Aksoy Holding" мы обменялись мнениями о возможностях реализации инвестиционных проектов в нашей стране, а также о перспективах сотрудничества", - говорится в публикации.

Отметим, что согласно данным Центрального банка Азербайджана, в 2023 году объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) Азербайджана составил 3,1 миллиарда долларов США. В тройку стран-лидеров по объему ПИИ из Азербайджана входят Турция - 1,8 миллиарда долларов, США - 311 миллионов долларов и Великобритания - 157 миллионов долларов.

В свою очередь, в 2023 году ПИИ в экономику Азербайджана составили 6,658 миллиарда долларов США. В пятерку стран-лидеров по объему ПИИ в экономику Азербайджана входят: Великобритания - 1,857 миллиарда долларов, Турция - 1,302 миллиарда долларов, Кипр - 791,594 миллиона долларов, Россия - 617,339 миллиона долларов и Иран - 395,983 миллиона долларов.

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