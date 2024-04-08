Азербайджан намерен запустить новые инициативы по климатическому финансированию в рамках COP29.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил заместитель министра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов в ходе заседания Совместного руководящего комитета правительства-ООН по реализации "Рамочного документа по сотрудничеству в области устойчивого развития между ООН-Азербайджан на 2021-2025 годы".

"Как страна, принимающая COP29, мы намерены запустить новые инициативы по климатическому финансированию, которые являются более устойчивыми и фундаментально отличаются от предыдущих инициатив. В рамках COP29 поступает большое количество обращений от международных организаций и компаний с целью организации "побочных мероприятий"(Side event), продвижения совместных инициатив, поддержки в разработке концепции и согласовании инициатив со странами региона, повышения уровня знаний и навыков, обмена опытом по налогу на выбросы углерода и торговле углеродом, оказания поддержки в области выпуска зеленых облигаций", - сказал он.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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