Средний коридор - флагманский проект сотрудничества для многих государств

Международный эксперт по экономике стран Азии Раза Сайед в своей статье для портала "The Times of Central Asia" назвал Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор) флагманским проектом сотрудничества для многих государств, тем более в свете сложившейся геополитической ситуации в мире, сообщает в субботу Day.Az.

"Новые транспортные коридоры, по которым можно безопасно и быстро экспортировать товары и сырье всеми видами транспорта, сегодня являются жизненно важной задачей для многих стран. Под эти критерии попадает Средний коридор, и в последние годы этот маршрут переживает новый виток развития, поскольку соединяет Восток и Запад, минуя Россию, находящуюся под санкциями", - отмечает Сайед.

Он указывает на то, что данный маршрут охватывает 11 тысяч километров железных дорог и включает в себя десять морских портов. Маршрут берет начало в Китае в порту Ляньюньган, проходит через Сиань в Урумчи, через Казахстан (сухие порты Хоргос и Достык и порты Актау и Курык), Азербайджан (порт Алят), Грузию (Тбилиси), а затем через Черное море продолжается в Европу.

"Важно, что данный маршрут является мультимодальным, то есть может использоваться железнодорожный, морской и автомобильный транспорт. Текущая пропускная способность Транскаспийского международного транспортного маршрута составляет 6 млн тонн в год, а к 2025 году планируется выйти на уровень 10 млн тонн в год. Так что потенциал Среднего коридора велик", - отмечает эксперт.

География маршрута постоянно расширяется, число членов Ассоциации ТМТМ увеличилось до 25 компаний (11 стран).

Сайед в своей статье опирается на недавнее исследование Всемирного банка, подтверждающее, что с торгово-экономической точки зрения ТМТМ в первую очередь позволяет диверсифицировать торговые маршруты и улучшить транспортную доступность для Азербайджана, Грузии и Казахстана.

"Аналитики Всемирного банка прогнозируют, что согласно сценарию, предполагающему повышение операционной эффективности Среднего коридора, к 2030 году объем перевозок через Каспийское море утроится по сравнению с 2021 годом и составит 11 миллионов тонн. И около 4 млн тонн будет обусловлено прогнозируемым спросом на контейнерные перевозки", - напоминает эксперт.

Также он приводит оценки Европейского банка реконструкции и развития, согласно которым потенциал ТМТМ может быть увеличен до 26 миллионов тонн к 2040 году, на что потребуются инвестиции для стран Центральной Азии в инфраструктуру в размере 18,5 миллиардов евро.

Азиатский банк развития выделит грант на разработку стратегии дальнейшего развития маршрута ТМТМ в 2024 году. "По сути, Транскаспийский международный транспортный маршрут - это возрождение Великого Шелкового пути в современных реалиях, включая такую ​​актуальную составляющую, как "Цифровой Шелковый путь", поскольку предстоящее строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря обеспечит создание нового цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией", - подчеркивает Сайед.

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