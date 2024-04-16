Биткоин восстановился без покупок крупными инвесторами

Крупные инвесторы не спешат покупать подешевевший биткоин на фоне геополитической нестабильности. Отсутствие активности со стороны крупных игроков свидетельствует об их ожидании дальнейшего снижения цен, полагают эксперты.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом пишет CoinDesk.

Рынок криптовалют пережил резкое падение в ночь с 13 на 14 апреля, вызванное ростом напряженности в отношениях между Ираном и Израилем. Биткоин обвалился до $60,8 тыс., Ethereum опустился ниже $3 тыс., а альткоины подешевели на 20-30%. Однако к утру 15 апреля биткоин отыграл потери, поднявшись выше $66 тыс. Восстановление происходит на фоне одобрения первых спотовых ETF на биткоин и Ethereum в Гонконге.

По данным аналитиков IntoTheBlock, крупные держатели биткоина, владеющие 0,1% и более от общего объема монет, 15 апреля потратили $198 млн, купив около 3 тыс. биткоинов. Это значительно меньше в сравнении с покупками 80 тыс. биткоинов на сумму $5,3 млрд 20 марта после аналогичного падения биткоина ниже $61 тыс.

Инвесторы на рынке рискованных активов, к которым эксперты причисляют акции и криптовалюты, отреагировали на обострение геополитической ситуации бегством в золото. Помимо золота укрепляется и доллар США.

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