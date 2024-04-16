В азербайджанском секторе Каспия будут созданы искусственные острова.

Как сообщает во вторник Day.Az, в ходе обсуждения в парламенте законопроекта "О создании искусственных земельных участков в части Каспийского моря (озера), принадлежащей Азербайджанской Республике" руководитель аппарата Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Рашад Исмаилов сказал, что этот законопроект полностью охватит деятельность, связанную с созданием искусственных островов.

По его словам, работы на искусственном острове будут проводиться в соответствии с требованиями Градостроительного и строительного кодекса.

Отметим, что в законопроекте определены формы создания искусственных земельных участков в азербайджанском секторе Каспийского моря. Согласно проекту, искусственный земельный участок может быть создан в азербайджанском секторе Каспийского моря на участке, выделенном из земель водного фонда, отдельным или примыкающим к прибрежной полосе, острову или другому искусственному земельному участку.

В данном случае под искусственным земельным участком понимается земельный участок, созданный в азербайджанском секторе Каспийского моря путем доставки и засыпки земли или грунта или с использованием других методов.

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