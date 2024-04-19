В Европе одобрили конфискацию необъяснимого богатства

Евросоюз утвердил директиву, согласно которой государства-члены должны разрешить конфискацию "необъяснимого богатства", полученного преступным путем. Документ размещен в законодательной базе Евросовета и Совета ЕС, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"При определении, следует ли конфисковать имущество, национальные суды должны учитывать все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, например то, что стоимость имущества существенно непропорциональна законному доходу лица", - сказано в документе.

Среди других факторов, которые могут говорить в пользу конфискации, названо отсутствие доказательств законности приобретения собственности и связь лица с преступной организацией. При этом доказательство отдельных преступлений не может быть "предварительным условием для конфискации необъяснимого богатства", должно быть подтверждено, что такое имущество или средства получены в результате преступлений.

В числе нарушений, при совершении которых может быть изучен вопрос конфискации, названы любые деяния, совершенные в преступной организации и способные "принести существенную экономическую выгоду".

"Настоящая директива не мешает государствам - членам ЕС принимать меры, позволяющие конфисковывать необъяснимое богатство в связи с другими преступлениями или обстоятельствами", - также сказано в документе. При этом она не применяется к разбирательствам в рамках гражданского права и касается только уголовных преступлений.

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