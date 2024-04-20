Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли почти 70 млрд долларов

По состоянию на 1 апреля 2024 года валютные резервы Азербайджана составили 69 млрд 027,2 млн долларов США.

Как сообщает в субботу Day.Az, из них 83,1%, или 57 млрд 372,8 млн долларов США приходятся на Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР), а 16,9%, или 11 млрд 654,4 млн долларов США - на долю Центрального банка Азербайджана (АМБ).

В I квартале валютные резервы страны выросли на 1 млрд 344,5 млн долларов США, или на 2%. Так, валютные резервы ГНФАР увеличились на 1 млрд 303,1 млн долларов США, или 2,3%, а ЦБА - на 41,4 млн долларов США, или на 0,4%.

За последний год валютные резервы страны показали рост на 6 млрд 456,6 млн долларов США, или на 10,3%. За год валютные резервы ГНФАР увеличились на 3 млрд 935,2 млн долларов США, или на 7,4%, а валютные резервы ЦБА - на 2 млрд 521,4 млн долларов США, или на 27,6%.