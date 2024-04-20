МВФ намерен работать над достижением успеха COP29 в Азербайджане

Международный валютный фонд (МВФ) привержен работе по обеспечению успешного проведения COP29 в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Состоялась отличная встреча с министром финансов Азербайджана Самиром Шарифовым, председателем Центрального банка Талехом Казимовым и президентом COP29 Мухтаром Бабаевым. Мы привержены поддержке климатических целей Азербайджана и работаем над успешным проведением COP29 в Баку в ноябре", - говорится в публикации.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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