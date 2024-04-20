Самир Шарифов о важности "Среднего коридора" для Китая и стран Центральной Азии

"Средний коридор" особенно важен для Китая и стран Центральной Азии.

Об этом сказал министр финансов Азербайджанской Республики Самир Шарифов на мероприятии "Реализация торгово-логистического потенциала "Среднего коридора"", организованном в рамках весеннего совещания Международного валютного фонда (МВФ) и группы Всемирного банка (ВБ) в Вашингтоне, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство.

Помимо представителей Всемирного банка, Европейской комиссии и Госдепартамента США, во встрече под председательством вице-президента Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллы Бассани приняли участие представители правительств стран Центральной Азии и Южного Кавказа, а также Турции.

На мероприятии было подчеркнуто, что реализация "Среднего коридора" стала возможна на основе анализа, проведенного Всемирным банком, и было подчеркнуто, что он особенно важен для Китая и стран Центральной Азии. Далее состоялся обмен мнениями о предстоящих задачах по повышению транспортно-транзитного потенциала коридора и предложениях Всемирного банка по их решению. На встрече министр транспорта и инфраструктуры Турции, председатель Центрального банка Казахстана, министры финансов Грузии и Армении рассказали о возможностях и важности Среднего коридора.

Самир Шарифов, представлявший Азербайджан на мероприятии, подчеркнул, что Азербайджан является одним из важных партнеров "Среднего коридора" и рассказал о проделанной за последние годы работе в направлении развития дорожно-транспортной инфраструктуры, расширения торгово-логистического потенциала в стране. Министр сказал, что, как отмечено в презентации Всемирного банка, Азербайджан полностью выполнил свои обязательства по реализации "Среднего коридора". Он отметил ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс и увеличение пропускной способности Бакинского международного морского торгового порта, а также другие работы, проводимые в связи с улучшением транспортно-логистической инфраструктуры в стране. Министр сообщил, что Зангезурский коридор также имеет особое значение с точки зрения открытия новой транспортной артерии по "Среднему коридору" и послужит полной реализации транзитного потенциала стран региона. В завершение Самир Шарифов отметил, что Азербайджан продолжит оставаться активным и важным партнером "Среднего коридора".

Кроме того, министр финансов Самир Шарифов принял участие во встрече азербайджанской делегации с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Министр также провел встречи с президентом Азиатского банка инфраструктурных инвестиций Джином Лигуном, генеральным директором Климатического инвестиционного фонда Тарие Гбадагесин, председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым и государственным секретарем Швейцарии по международным финансам Даниэллой Стоффель, представителями международных рейтинговых агентств Standard & Poor's и Moody's, обсудил вопросы взаимного сотрудничества.

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